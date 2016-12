20 photos de rondes en bottes mollets larges

“Si vous trouviez des mannequins XXL chaussées de bottes mollets larges, pourriez vous nous en montrer ? Merci encore Vive les Rondes !” C’est la demande de Laure sur facebook, suite à notre sélection de bottes à moins de 80 €.

Ici 20 femmes rondes, toutes blogueuses, certaines sont mannequins, venant de divers pays, toutes en bottes !





1. Look rock et city pour Melissa

Melissa de Manfattan porte une paire de bottes mollets larges Eloquii

2. Un parfum de noël

Crystal de Sometimesglam a enfilé une paire de bottes de Jessica London

3. Casual subtil

Au fil d’Isa est superbe avec une Robe et des bottes de Taillissime





4. Souriante et en bottes

Katha de Kathastrophal porte des bottes de Helioform

5. Subtilité, bottes et dentelles

Vanoue de The curvy and the closet a craqué pour des bottes de chez Avenue

6. Vive la couleur

Aurélie de La Terre est ronde moi aussi se la joue vintage avec une superbe robe de Asos Curve et des bottes roses, oui roses … je suis fan !

7. Coquette et automnale



Audrey de Big or not big c’est glissé dans les bottes modèle “Antara” de Jilsen

8. Une élégance du passé

Sur La pecosa preciosa, les bottes viennent de chez Lane Bryant

9. Sexy mama

Sarah de Sarah Plus Life porte une paire de bottes de chez Ted&Muffy

10. Un peu de fantaisie

Amber de Style plus curves porte des bottes de Lane Bryant

11. Le talent du détail

Nicolette Masson porte une paire de bottes de Bloomingdale’s

12. Haut les bottes

Margie de MargiePlus porte des bottes de Boohoo

13. French touch

Mimi de Mimi blog mode porte des bottes de Bottes mollets larges

14.Simple et funky

Letizia du Blog de Letilor porte des bottes Ted and muffy

15 . Les bottes prennent de la hauteur

Kristine de Trendy curvy porte une paire de bottes de Lane Bryant

16. Purple touch

Olivia de Wait until the Sunset porte des bottes de Torrid

17. Foxy lady

Ninaah de Ninaah bulles porte des bottes de Balsamik

18. Suggestions et lacets

Manin de Chic with curves porte une paire de bottes ouvertes de Boohoo

19. Look week-end de caractère

Anaïs de Anais Penelope porte une paire de bottes de Jilsen

20. Un look pour toutes les jours

Sarae Rae Vargas de Ravings by Rae porte ici des bottes de Torrid

Elle a même fait une vidéo lookbook avec des bottes de diverses marques de Torrid, Uggs, Wetseal (Wetseal ne livre pas à l’international) ou encore Lane Bryant

Allez vous enfin oser les bottes ?

Vous avez des bottes, d’où viennent-elles ?