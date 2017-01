Pretty Big Movement : Elles dansent, elles déchirent, elles cassent les clichés et elles sont rondes

Akira Armstrong est une danseuse professionnelle, elle a même été danseuse pour Beyonce rien que ça.

Seulement voilà, quand on est ronde est danseuse pro, peu de monde accepte de vous engager, parce que dans la tête de la plupart des gens une danseuse professionnelle ne peut pas être ronde ou obèse, clichés quant tu nous tiens !

Alors en 2008, Akira a décidé de créer sa propre compagnie avec le Pretty Big Movement, un groupe de danseuses qui a bien décidé de briser les stéréotypes.

Leurs armes, du rythme, des courbes, du peps … le tout sur du Hip Hop, jazz, musique ethnique …





Leur combat, démontrer que les rondes sont aussi capables, promouvoir une image positive du corps des femmes et renforcer l’estime de soi.

Pas juste pour les rondes, car d’après une étude, danseurs, gymnastes et bodybuilders, qui ont pourtant des corps qui font rêver tant de personnes souffrent aussi de problèmes d’image et de désordre alimentaire.

On a pu voir les filles du Pretty Big Movement dans America’s got talent, mais aussi dans des campagnes de Lane Bryant, Full beauty campaigm …





Ici, les femmes de toutes les tailles peuvent se lancer, il n’y a pas de limite de tailles, il n’y a pas de jugements.

Si vous connaissez des compagnies de danseuses similaires en France, Belgique … dites-le-nous.

Le site : Pretty Big Movement