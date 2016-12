Historique : Fluvia Lacerda sera en couverture de Playboy Brésil

Cette fin d’année s’annonce explosive.

Après la révolution de la première couverture du magazine mode Vogue Uk avec la super model Plus Ashley Graham, c’est au tour de Fluvia Lacerda de faire des étincelles.

C’est historique, la célèbre mannequin “plus” brésilienne Fluvia Lacerda sera en effet la première mannequin Plus à faire la couverture de Playboy !





Fluvia est une mannequin reconnue internationalement,elle a travaillé en France, Allemagne, Espagne, États-Unis, Angleterre, Mexiaue, Brésil, Afrique du Sud … c’est aussi maman de 36 ans, elle porte une taille 48 et mesure 1m72.

Fluvia sera donc sur la couverture de The collectors édition qui sera disponible à partir du 20 décembre Ici

Elle est la première grosse/mannequin Plus à poser pour la revue de Hugh Hefner.

Un vrai changement dans le panorama visuel du magazine Playboy qui on espère sera renouvellé !





Pour ceux qui n’auraient jamais vu Fluvia qui est pourtant actuellement chez Kiabi avec une collection en édition limitée, voici plusieurs des photos qu’elle partage sur son instagram

Une photo publiée par ✨Fluvia Lacerda✨ (@fluvialacerda) le 9 Déc. 2016 à 17h51 PST

À noter que la belle confie ne jamais avoir fait un régime de sa vie.

Une photo publiée par ✨Fluvia Lacerda✨ (@fluvialacerda) le 11 Nov. 2016 à 16h17 PST

Elle avoue aussi ne pas avoir peur d’utiliser le mot “grosse” pour parler de son corps et des ses formes.

Une photo publiée par ✨Fluvia Lacerda✨ (@fluvialacerda) le 12 Nov. 2016 à 15h46 PST

Pour celles qui se poseraient la question, oui le corps de Fluvia est bien ainsi dans la vie réelle, des courbes, des hanches et peu de ventre. C’est possible, il existe une grande variété de morphologies de rondes et je peux le confirmer pour l’avoir rencontré en chair et en os.

Une photo publiée par ✨Fluvia Lacerda✨ (@fluvialacerda) le 24 Févr. 2015 à 13h52 PST

On peut aussi suivre Fluvia sur son blog Ici