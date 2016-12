Lingerie grande taille rouge pour finir l’année en beauté

La fin de l’année 2016 arrive enfin, promesse on l’espère d’une meilleure année pour 2017

Pour mettre toutes les chances de son côté et célébrer l’arrivée d’un nouveau cycle, de nombreux pays ont pour tradition de porter de la lingerie rouge pour la nuit du Nouvel An.

Sexy ou classique, à garder pour soi ou à partager avec son partenaire, chacun est libre de son choix, mais pour celles qui veulent mettre toutes leurs chances de leurs côtés porter un peu de lingerie est une superstition qui n’engage pas vraiment.

Alors voici 10 pièces de lingerie grande pour finir l’année en beauté