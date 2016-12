Soldes grande taille hiver 2017 chez Evans

Les Soldes d’hiver commenceront le 11 janvier en France, mais heureusement elles sont déjà là outre-Manche he he

Du coup il est même possible de commencer à profiter des soldes maintenant, oui oui avant Noël.

Vous pouvez donc passez le réveillon du Nouvel An dans une tenue toute neuve, fraîchement acheté en soldes

On commence avec Evans. Pourquoi ? Parce que la marque propose de la mode grande taille jusqu’au 60, des collections variées et modernes, mais aussi des classiques, de la lingerie, des chaussures grandes pointures et pieds larges et aussi des bottes mollets larges.

C’est vraiment une de mes marques chouchou même si les photos ne rendent pas toujours honneur aux vêtements, mais cela vaut le coup.

En route pour les soldes avec 10 vêtements grande taille





Le site : Evans