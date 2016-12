10 turoriels maquillage pour les fêtes #makeupdefete

Nous sommes à la porte des fêtes, le moment de se glisser dans sa tenue et de se faire une beauté arrive.

Que l’on est une toute nouvelle tenue, ou que l’on fasse avec ce qu’on a déjà, c’est dans les détails que tout se fait et le maquillage est la touche finale qui va donner tout le peps à nos looks de fêtes.

Bien sûr on peut se contenter d’un maquillage simple, mais pour toutes celles qui ont envie de briller, voici 10 tutoriels maquillages du plus simple au plus pétillant |







Tutoriel maquillage de fêtes : Liner graphique + lèvres flashy de Cynthia Dulude



Tutoriel maquillage de fêtes : Smoky vert et bouche rouge de Easy Blush



Tutoriel maquillage de fêtes : Spécial fêtes Badass look par Victoire MUA







Tutoriel maquillage de fêtes : Maquillage de Noël de Cola’s Hood 2



Tutoriel maquillage de fêtes : Maquillage or et noir par OverdozeLunatik beauty

Tutoriel maquillage de fêtes : Nouvel an sparkly new year par Carli Bybel





Tutoriel maquillage de fêtes : Violet Rose Argenté + Paillettes de Mag & MakeUp



Tutoriel maquillage de fêtes : Maquillage Paillette facile et rapide de Angie LaDebrouillarde



Tutoriel maquillage de fêtes : Smokey eye glitter par HDS S

Tutoriel maquillage de fêtes : Amazing New Year Lip par



Quel maquillage allez-vous choisir pour les fêtes ?

On aimerait bien voir les photos si vous faites un de ces looks #makeupdefetes