5 Tutoriels coiffures pour les fêtes #CoiffuredeFete

Ho ho ho, pour les fêtes celles qui n’ont pas prévu de porter un chapeau de père noël et n’ont pas un rendez-vous chez le coiffeur ont aussi le droit d’avoir une coiffure de circonstance en plus du maquillage.

Quels que soient son type de chevelures et la longueur, on peut trouver des tutoriels pour tous les niveaux.

Ici sont réunis 5 vidéos, certaines avec plusieurs idées de coiffures pour être la plus pour les réveillons :







Tuto coiffure : Triple tresse collée inversée par ✨ Marion Blush



Tuto coiffure : 6 idées pour les fêtes par L A Hairstyle Inspiration



Tuto coiffure : Coiffures express pour les fêtes ★ cheveux mi long, de Lilith Moon FR







Tuto coiffure : 2 Coiffures simples & rapides par Angelia Hair