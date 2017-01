10 mannequins grande taille qui ont marqué 2016

2016 fut une année très riche pour le monde des mannequins Plus.

Campagne international, barrière qui cède, nouveaux territoires investis par les pulpeuses !

Les choses bougent et avancent pour de bon, une vraie petite révolution et des événements historiques.

Mais alors qui sont les mannequins qui bousculent les codes et font évoluer le monde de la mode, de la beauté et des médias ?

Voici notre Top 10 !





1. Ashley Graham

Impossible de parler de 2016 sans citer Ashley Graham. Elle est partout, et quand elle ne porte pas des vêtements grande taille en couverture de magazine, elle porte sa propre lingerie ou guide la nouvelle génération de mannequin

Cette femme est la grande gagnante de 2016, elle a même été élue femme de l’année et a eu sa propre Barbie, elle fait reculer les frontières de ce qui est habituellement possible pour une mannequin Plus, elle fait l’histoire et on attend toujours de savoir quel sera la prochaine surprise !

2. Fluvia Lacerda

Cette mannequin brésilienne, née en 1980, en plus de mener une carrière réussie et d’être une maman accomplie, est aussi la première mannequin grande taille à paraitre dans le magazine Playboy.

Encore une avancée dans la reconnaissance des femmes pulpeuses comme des beautés à part entière.

3. Paloma Elsesser

Une campagne mémorable pour H&M, une autre pour Nike ou encore une pour Lonely Lingerie, Paloma est définitivement une des étoiles montantes dans les mannequins Plus. Une femme qui a son propre est unique style, casse les clichés et n’a pas la langue dans sa poche.

À surveiller en 2017 !





4. Precious Lee

Voici une bombe qu’on a pu voir notamment cette année dans la campagne #This body de Lane Bryant mais surtout ce fut la première noire et ronde dans le magazine Sport Illustrated .

Quelle barrière va-t-elle faire exploser en 2017 ?

5. Zach Miko

Mannequin grande taille n’est pas un métier exclusivement féminin he he

En 2016, Zach Miko a été le premier apollon a signer un contrat de mannequin grande taille pour IMG Models

6. Candice Huffine

Mannequin pour Violeta ou encore River Island, Candice est une habituée des publications magazine ultra sexy et aussi des campagnes comme #ThisBody de Lane Bryant .

Mais Candice n’est pas juste sexy, c’est aussi un véritable caméléon qui va surement nous réserver de belles surprises dans le futur !

7. Philomena Kwao

Philomena Kwao a fait une apparition remarquée en 2016 dans la campagne #Swimsexy de Swimsuitsforall, elle a posé pour la collection Beth Ditto , Torrid, Nordstrom, Lane Bryant, Evans. …

Elle représente enfin un groupe souvent oublié par la mode et le monde de la beauté, des femmes à la peau noire !

C’est la première mannequin grande taille noire britannique

Attention Philomena n’a que 26 ans, mais elle est aussi une humaniste et elle est très investi dans la lutte contre le racisme et pour la diversité, nul doute qu’elle fera couler encore beaucoup d’encre

8. Denise Bidot

Une campagne sans retouche , une autre dans laquelle on voit ses vergetures et encore une autre campagne avec #ThisBody de Lane Bryant … Denide Bidot pousse encore plus loin les frontières en montrant le chemin d’une représentation de la beauté plus réaliste, et ici on l’adore pour ça.

Denise c’est la bombe à suivre !

9. Tara Lynn

Tara Lynn aussi ose montrer sa réalité et ses vergetures.

Jeune maman on a pourtant pu la voir en 2016 sur Torrid ou encore dans la campagne This body de Lane Bryant, cet été chez Violeta et même dans un clip de Fergie.

10. Mahalia Keite Ann Handley

Avec juste 1m72, Mahalia est une mannequin qui sort des standards et pourtant on commence à la voir partout, Asos, Selfridge, a eu une interview dans Vogue.it, dans Cosmopolitain, Target, Yours Clothing

Qui sont pour vous les 10 mannequins Plus qui ont marqué 2016 ?