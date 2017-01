Ashley Graham pose complètement nue et montre l’exemple pour America’s Next Top Model

Quoi de meilleur pour commencer l’année que de voir une femme avec des courbes et de la cellulite montrer l’exemple à la jeune génération de mannequin !

En effet, Ashley Graham qui est juge pour America’s Next Top Model à montrer comment être fière de son corps et oser poser nue au milieu des candidates minces qui avaient peur de se lancer.





“Own your confidence” c’est la phrase à retenir, peu importe le corps que nous avons, les choses que nous n’aimons pas en nous ou que les gens critiquent, c’est à nous de passer au delà et d’être sur de nous et avoir l’attitude d’une femme bien dans sa peau !

Une photo publiée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 27 Déc. 2016 à 14h08 PST

Un beau message pour commencer une année 2017 positive !