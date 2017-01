Les mésaventures du quotidien d’une ronde par Tess Holliday #onesizefitshardlyanyone

Une ronde peut avoir de nombreux petits soucis au quotidien, l’une des choses auxquels on pense peu est le souci du peignoir !

En effet, hôtel, spa, institut de beauté ont souvent la gentillesse de fournir un peignoir, oui mais souvent beaucoup trop petit pour nous.

Après avoir eu du mal à glisser notre popotin dans le string en papier minuscule fourni pour les massages, on se retrouve souvent avec un peignoir tout juste bon à couvrir notre dos et nos bras, laissant toute notre intimité à l’air.

Dans les hôtels, ce n’est pas mieux, la plus part du temps, même en empruntant le peignoir de son partenaire, impossible de fermer la chose correctement.





Alors bon, cela ne semble pas si grave comme ça, mais c’est une des petites humiliations qui nous tombent dessus dans un moment de vulnérabilité qui est censé être un moment de détente.

C’est une humiliation dont on parle peu par honte, mais il est temps de cesser de se cacher.

Il y a une semaine, cette mésaventure est arrivée à Tess Holliday lorsqu’on lui a remis un peignoir “taille unique” dans un spa où elle venait pour se détendre, et elle a partagé la photo sur instagram où elle a reçu 23,776 j’aime et des centaines de commentaires

Une photo publiée par Plus Model✖️ Mom ✖️ Feminist🎄 (@tessholliday) le 21 Déc. 2016 à 11h46 PST

Il est important de partager ce genre de petits tracas pour faire passer le message que “Non ce n’est pas normal !”





Pssst, parce que le peignoir trop petit est un souci un peu trop constant j’ai une solution he he.

Chaque fois que je pars en voyage, que je me rends dans un spa ou un institut, je glisse dans mon sac un paréo assez grand et je le mets sur moi sous le peignoir.

Cela ne change pas la taille du peignoir, mais au moins je peux sortir de la cabine sans avoir à montrer toute mon intimité.

L’important ici est de ce souvenir que le problème ne vienne pas de nous ni de notre poids, mais de l’hôtel ou de l’institut qui ne prévoit pas d’avoir en stock au moins une grande taille.

Parce que nous sommes rondes, grosses, obèses, cela ne doit pas nous empêcher de vivre !

Alors, n’ayez pas peur de vivre votre vie, n’attendez pas d’avoir un autre corps, vivez maintenant et tant pis pour les petits inconvénients !

Que feriez-vous face à une mésaventure comme celle Tess Holliday ?