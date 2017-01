Jean Marc Philippe : Collection capsule cuir

Pour commencer l’année JMP aka Jean Marc Philippe a lancé une collection capsule luxueuse cuir.

Au total 6 pièces, vestes et 1 manteau du 42/44 au 54/56

Attention, comme dit plus haut c’est une collection luxe et cuir, donc avec des prix en rapport.

Mais les 6 pièces cuir de la collection Jean Marc Philippe ne sont pas des vêtements que l’on voit tous les jours et encore moins en grande taille.

Une jolie collection pour Diva curvy à découvrir sans attendre





Le site : Jean Marc Philippe