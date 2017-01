S’il existait, une autre option pour la mode grande taille que de prendre des mannequins qui portent des tailles du 40 au 44.

S’il existait dans le monde entier un foyer presque inépuisable de mannequins rondes, superbes, féminines, lumineuses, professionnelles et prête à faire leur marque !

Oui oui ces femmes sont biens réelles et on aimerait les voir dans les magazines, les boutiques, les médias, bref on aimerait un peu plue de diversités.

Alors pour le plaisir des yeux ou pour trouver votre prochaine égérie, voici 10 mannequins grande taille qu’on aimerait voir plus en 2017





Tess Holliday

Tess Holiday a 1,4m abonnés sur instragram, rien que ça !

La belle est l’une des premières mannequins grande taille d�??une taille 22US (52-54) à avoir signé avec une agence de mannequins professionnelle d�??envergure.

On l’a voit de plus en plus, mais on aimerait la voir encore plus.

Pour ceux qui pensent qu’on ne peut pas faire une carrière en étant petite, Tess ne mesure que 1m60 et pourtant elle réussit !

Son site : Tessholliday.com

Francie Maupin

Mannequin, make up artist, designer (The Diva Kurves Collection), diplômé en psychologie …

La belle se bat pour inspirer les femmes rondes dans le monde à s’aimer, elle a aussi 167K abonnés sur instagraam

Son site : Missdivakurves.com

Essie Golden

Monif C, Fashion to Figure, Simplyb e, Rue107, Nakimuli, Ose Uh Seh …. on a vu Essie dans de nombreuses boutiques et on espère la voir encore plus.

À noter qu’elle a 142K abonnés sur instagram

Son site : Essiegolden.com





Ruby Roxx

Ruby est un mannequin canadien, elle est spécialisée dans les photos pin Up, vintage, glamour…

C’est elle qui a fait tomber la page Facebook qui s’amusait à prendre des photos de rondes et à les photoshoper pour les rendre minces.

Sur instagram elle a 117K abonnés.

Son site : RubyRoxxModel.com

Nakitende Esther

Nakitende est une mannequin qui vient d’Ouganda, elle vit au Canada et aussi l’ambassadeur officiel de SexyPlus Clothing

Sur instagram Nakitende Esther a 95,3k abonnés

Caterina Moda

Canadienne d’origine italienne, Caterina a commencé sa carrière simplement en répondant à un casting sur Facebook

Aujourd’hui elle a 66k abonnés sur instagram

Son site : Caterinamoda.com

Desiree Jenkins

Desiree a surtout été vu dans les superbes photos de Rue107, elle a aussi défilé pour Yona New York

Aujourd’hui elle a 59,4k abonnés sur instagram

Bishamber Das

Cette beauté fut la première mannequin grande taille britannique asiatique.

En 2014 ce fut la première mannequin grande taille a gagné le concours international de Miss India Europe.

On l’a notamment vu chez Yours Clothing et Curve fashion ebay

Elle a 58,8K abonnés sur instagram

Julia Pajany

Cette voluptueuse frenchy est mannequin grande taille, comédienne et elle participe à de nombreux projets, défilé, clip, création d’un calendrier de rondes …

Liny Nicolson

Liny est une Française, on peut la voir chez la marque Maxxie Apparel ou encore Famaiks, on l’a aussi vu défilé à la pulp fashion week.

On espère la voir encore plus.

Aimeriez-vous découvrir plus de mannequins comme celle-ci ?