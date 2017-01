Dark beauty : Collection lingerie Ashley Graham printemps 2017

Ashley revient avec une nouvelle collaboration lingerie avec Addition Elle

Pour cette nouvelle saison le noir et le rose sont les couleurs phares, la dentelle et l’imprimé léopard donne le ton.

Soutien-gorge, nuisette, porte-jarretelles, string … il y a même un modèle avec bretelles détachables.

Les bonnets vont du C jusqu’au G et H.

Voici la vidéo de présentation avec une interview de Ashley Graham sous-titré en français et les photos de la collection que l’on trouve déjà chez Addition Elle











Soutien-gorge Attraction Fatale non coussiné à imprimé animal Ashley Graham



Soutien-gorge demi-bonnets Diva à lanières décoratives Ashley Graham/p>



Soutien-gorge convertible Prodige à imprimé animal Ashley Graham



Nuisette babydoll avec tanga assortie Ashley Graham



Ashley Graham soutien-gorge l’Icône Invisible avec dentelle léopard



Soutien-gorge Corbeille virtuose à imprimé animal Ashley Graham



Combinaison à porte-jarretelles avec tanga assortie Ashley Graham

On espère voir la collection arriver en Europe avant la Saint Valentin

Le site : Addition Elle