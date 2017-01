Ridicule : Urban Outfitters fait une campagne avec une mannequin Plus mais ne vends rien à sa taille !

Vous souvenez-vous de Barbie Ferreira ?

Cette modèle pulpeuse qui avait participé à une campagne sans retouches pour #AerieReal

Et bien depuis 1 semaine on peut la voir dans la campagne de la marque Urban Outfitters.

L’idée, mettre en avant des nouveaux visages, lutter contre les diktats de la beauté en valorisant des personnalités qui osent sortir du moule et défient les bonnes vieilles règles de beauté, favoriser la diversité en montrant 16 nouveaux visages dont Barbie ou encore la mannequin transgenre Hari Nef

Bien pour Barbie me direz-vous, sans doute.

Bien aussi de voir une modèle qui porte du 42, une taille qui correspond à la majorité des femmes, oui c’est toujours mieux de voir des femmes de tailles différentes.

Oui, mais alors quoi, parce qu’il y un hic, oh juste une petite incohérence de rien du tout, mais tout de même notable.





Si il est positif de jouer sur la mode populaire des mannequins pulpeuses, si il est tentant de vouloir suivre la tendance des voluptueuses comme l’a fait “Aerie Real” qui a vu ses ventes augmenter de 26% suite à sa campagne avec Barbie, cela a-t-il du sens quand la mannequin en question ne peut même pas s’habiller dans la boutique dont elle est l’un des visages ?

En effet, c’est un peu la bonne blague du moment et pourtant nous ne sommes pas encore au mois d’avril.

La boutique Urban Outfitters qui propose de la mode jusqu’à la taille 40 ne propose pas la taille de Barbie Ferreira en rayon. WTF ?

Cette campagne Urban Outfitters a des airs de “faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais” … On peut vous montrer dans notre campagne, mais si vous faites plus qu’un 40 ne venez pas dépenser vos sous chez nous.

Serait-il possible que cette campagne publicitaire ne soit là que pour donner une “fausse” impression d’ouverture d’esprit aux clientes ?

Go towards love. ❤️ #UOClassof2017’s @harinef and @barbienox share their hopes for the upcoming year—read their full interviews now on the UO Blog. #UOonYou @HanesClothing Une photo publiée par Urban Outfitters (@urbanoutfitters) le 3 Janv. 2017 à 9h55 PST

Vous pouvez chercher le t-shirt que porte Barbie Feirrera pour la campagne sur le site de Urban Outfitters, vous le trouverez, mais pas dans sa taille.





“Be you. If you’re soulful, be soulful. If you are loud, be loud.” Get to know the #UOClassof2017 in their own words on the UO Blog. #UOonYou Une photo publiée par Urban Outfitters (@urbanoutfitters) le 6 Janv. 2017 à 13h00 PST

Alors peut-être que la marque va se décider à corriger le tir en proposant prochainement d’inclure des tailles standards comme le 42, le 44 ou qui sait on peut rêver le 46.

Pour l’instant aucune annonce dans ce sens n’a été publiée par la marque.