Vous pouvez être et faire ce que vous voulez peu importe votre poids : La preuve !

Les clichés sur les rondes sont légions, mais notre pire ennemie ce ne sont pas les pensées des autres, mais bel et bien les interdits que nous nous imposons.

Des interdits qui commencent comme de petits nuages gris puis s’imposent à nous comme des murailles insurmontables et qui nous bloquent et nous empêchent de vivre.

Cela commence par la peur de faire certaines activités physiques ou de porter certains vêtements et dans des cas extrêmes et pourtant courants cela va jusqu’à ne plus oser sortir de chez soi.

Pourtant quand on l’envie, la patience, la force intérieure et le courage on peut à force d’effort atteindre nos buts et faire ce que l’on veut vraiment.

La preuve en image avec cette petite vidéo est apparue ce matin sur l’instagram de Kalli Fonseca de Beleza sem tamanho et il fallait qu’on l’a partage.





Une vidéo publiée par Kalli Fonseca (@belezasemtamanho) le 11 Janv. 2017 à 14h09 PST

Quel sera votre prochain challenge cette année ?

Une vidéo comme celle-là on vous invite à en partager plus ;)