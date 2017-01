Vêtements de ski en grande taille : Où les trouver en ce moment ?

On est en plein dans une super vague de froid, de quoi donner l’envie aux plus aventureuses d’aller s’amuser dans la neige.

Pour cela il suffit de trouver des chaussures de neiges, des dessous spéciaux pour le froid, un polaire et surtout une veste qui soit coupe-vent, respirante et étanche.

Bien sûr il existe des boutiques qui proposent des vêtements de ski grande taille, mais malgré ça on va pas se le cacher c’est le désert pour nous les rondes.

Alors où sont cachés les vêtements de ski en grande taille en ce moment, avec ou sans Soldes, voici une petite sélection pour se détendre face à la neige :





Petite astuce, pour celles qui passeraient par le Québec cet hiver, je conseille personnellement la boutique Sportive Plus qui offre un véritable choix de vêtements taillés pour les rondes et adaptés pour le sport, c’est le genre de boutique qu’on aimerait vraiment avoir en Europe.

Où avez-vous trouvé des vêtements de ski grande taille ?