Zalando : 10 vêtements grande taille à voir en janvier !

Anna Field Curvy, Persona by Marin Rinaldi, Evans, Jette, New Look Curves, Levi’s® Plus, Missguided Plus, Dorothy Perkins Curves … La liste des marques présente sur Zalando et dans les nouveautés de janvier est impressionnante.

Les prix comme les styles sont vraiment variés, on trouve de tout du prix doux au prix luxe, du style moderne ou encore rock au style tendre ou ultra classe.

Voici donc 10 coups de coeurs dans les nouveautés de Zalando, à voir sans attendre :





Le site : Zalando