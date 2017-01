Violeta by Mango : Nouvelle collection printemps 2017

Ah Mango et sa marque grande taille Violeta by Mango …

Encore une marque qui propose pour les pulpeuses des tenues city très féminine et aussi des pièces plus week-end et casual sans jamais se dépeindre d’une touche de classe.

Les nouveautés sont aussi arrivés ici, vestes, blouses, robes … entre le luxe de la simplicité et celui du détail qui change tout, voici 10 des vêtements qui nous ont tapés dans l’oeil





À noter que de la deuxième démarque Soldes est déjà là chez Mango avec des réductions jusqu’à -70%

Le site : Violeta by Mango