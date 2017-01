Bonprix : Lingerie grande taille érotique pour la Saint Valentin

Attention les yeux, la nouvelle collection de lingerie érotique grande taille de Bonprix est arrivée et cela va jusqu’au 62/64.

C’est l’occasion de faire le point pour celles qui veulent de la lingerie sexy histoire de se faire plaisir, de faire plaisir à votre partenaire ou encore pour offrir.

En plus de monter jusqu’au 62/64 et jusqu’au 115E, les prix de la lingerie grande taille de bonprixs sont beaucoup plus doux que pour des pièces similaires ailleurs.

On aime aussi que les mannequins choisies pour pour cette collection soit de différentes morphologies, pas juste des rondes, pas juste des minces.

Coup d’oeil sur une collection coquine pour rondes aventureuses et sexy :





Le site : Bonprix