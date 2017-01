Collection maillots de bain grande taille chez Castaluna

Avec l’arrivée de la nouvelle collection Castaluna viennent aussi les maillots de bains.

Pour la nouvelle saison bikini et maillot une pièce en grande taille jusqu’au 58 et 120D font preuve de modernité et ça fait plaisir.

De la couleur, des rayures, des maillots gainants et même un maillot de bain bustier, voilà ce que propose Castaluna.

À voir sans plus attendre ici :





Le site : Castaluna

Code exclusif VLR : 17€ des 85€ jusqu’au 21/02/17 Code VIV17