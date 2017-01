Ashley Graham pour Marina Rinaldi #womenarethefuture

Ashley Graham est la nouvelle égérie de Marina Rinaldi pour leur campagne #womenarethefuture

En effet qui mieux que la mannequin star, femme d’affaires et activiste Ashley pour véhiculer cette image de femme battante, moderne, sexy, classe, féminine et qui dévore le monde pour le transformer et le rendre meilleure.

Voici comment la marque présente la top model : “Elle représente la force, les désirs et la vitalité de chaque femme; confiante et sûr d’elle, sa beauté surpassant toutes les conventions, elle est un allié et un modèle pour tous.“





Peu importe qu’on ait les moyens ou pas de porter les vêtements de Marina Rinaldi. Soyons honnêtes le prix est luxe, mais celles qui ont la chance de posséder au moins une pièce de la marque savent que cette mode vaut le coup en qualité, coupe et longévité.

L’important ici est de voir un nouveau type de campagne qui se développe, une nouvelle image positive, accessible et ouverte de la femme de demain et aussi d’aujourd’hui.

La femme d’aujourd’hui est une femme volontaire qui n’a pas peur des défis et qui s’améliore jour après jour, le type de modèle que nous aimons voir ici sur Vivelesrondes peu importe la taille.





Des grandes phrases à retenir : “Finalement, vous êtes belles parce que vous dites que vous l’êtes !“

“Le numéro dans vos vêtements ne doit pas définir qui vous êtes“

Il est temps pour les femmes de reprendre le pouvoir, d’être elles-mêmes, fortes, belles, chics, inspirantes et unies !

