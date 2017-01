Lizzy Howell : La ballerine de 15 ans qui retourne le web !

Il y a quelques jours nous parlions d’une jeune danseuse qui prouverait que l’on peut faire ce que l’on veut.

En fait il s’agit de Lizzy Howell, elle n’a que 15 ans et elle est encore plus impressionnante et c’est une véritable ballerine, eh oui !

L’adolescente qui a été diagnostiquée avec un pseudo tumor cerebri (syndrome d’hypertension intra crânienne), ce qui lui donne d’horribles migraines, malgré tout la jeune et passionnée Lizzy s’entraine 4 fois par semaine.

Pour elle la danse est comme une thérapie, c’est sans doute ce qui lui donné la force de poursuivre alors que certain professeur lui disait que son poids serait un souci.





Aujourd’hui, elle est aussi devenue l’ambassadrice de Dancing for You, une association qui fait campagne pour sensibiliser et soutenir les enfants avec des besoins spéciaux.

thank you miss aimee for choreographing the most emotional dance I have ever done. this is what dance was made for, showing and letting your emotions out. i know my mom is up there watching down right now and is thanking you❤️👼🏼 “set me free,leave me be, I don’t wanna fall another moment into your gravity”- Sara bareilles💘 Une photo publiée par Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) le 25 Févr. 2016 à 12h07 PST

Ce qui impressionne encore plus chez Lizzy c’est sa maturité alors qu’elle est tout juste une adolescente, preuve en est les différentes réflexions qu’elle partage sur son instagram ou confie aux journaux qui l’on interviewé récemment comme Teen Vogue, People, Daily mil ou encore Buzzfeed.

“Ça fait du bien représenter la diversité dans la danse … Mais on ne devrait pas avoir besoin diversité dans la danse. Nous devrions tous être égaux.“

Une photo publiée par Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) le 3 Janv. 2017 à 13h20 PST

“Vous devrez travailler deux fois plus dur que tous les autres pour y arriver, mais ça vaudra le coup à long terme de prouver aux “haters” qu’ils ont tord… Faites ce que vous aimez et ne laissez personne vous stopper.“

day five of nutcracker week (yesterday) // my favorite part of doing this every year is dancing for the schools. hearing the kids reactions to something we do everyday really makes me happy❤️ Une photo publiée par Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) le 3 Déc. 2016 à 5h01 PST

“Non seulement je souffre de la pseudo-tumeur, mais j’ai aussi une anxiété sévère, qui m’a fait tomber en dépression. La danse a été une façon de sortir cette dépression et me rendre heureuse. Je vais commencer ma 8e production du ballet casse-noisettes, mon 11e ballet de danse cette année et ma 4e convention NYCDA. Je n’ai pas abandonné et vous ne devriez pas non plus !“

Une photo publiée par Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) le 31 Déc. 2016 à 14h41 PST

“Je danse depuis 10 ans maintenant et je peux vous dire, le monde de la danse est un univers brut ! Être une danseuse grosse cela implique des soucis. J’ai du entendre des professeurs me dirent de nombreuses fois que je n’arriverai nulle part dans le monde de danse à moins que je ne perde ce poids. Au fil des ans, j’ai appris à ne pas me soucier de ce que les gens pensent! Si les gens veulent vous démolir, laissez-les et montrez-leur que vous pouvez le faire!“

Une vidéo publiée par Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) le 8 Mars 2016 à 15h12 PST

Cette fille c’est mon héros, un exemple à faire découvrir au monde entier, à partager notamment avec les jeunes filles qui ont tant de mal à s’affirmer et s’accepter telles qu’elles sont.

Son instagram a 58,6K abonnés : Lizzy.dances

