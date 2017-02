10 robes grande taille coup de coeur pour la Saint Valentin

J-14 avec la Saint Valentin, bon cette année cela tombe un mardi, mais rien n’empêche de prévoir une soirée romantique en semaine ou encore d’avoir un rendez-vous galant.

Lorsqu’on a un rendez-vous avec un homme qui nous plait et à qui on plait, il existe plusieurs options dans le choix d’une robe.

Tout d’abord il y a l’option “casual”, la robe simple que l’on peut porter au quotidien, mais qui tombe bien sur nous, qui suggère sans montrer, souligne sans insister et nous donne cet air sexy et naturel sans montrer les efforts qu’il nous a fallu pour trouver cette fameuse robe.

Ensuite il a l’option élégante, une robe habillée qui nous donne un petit air de princesse, ou encore plus classique, mais avec un détail mode qui révèle juste un peu de peau tout en restant très classique, c’est l’option sage pour celles qui aiment rester discrètes et faire passer un message subtil.

Enfin il y a l’option sexy, la robe qui joue sur les transparences, qui met en valeurs nos atouts et qui ne se cache, cette option est pour les femmes qui s’assument, s’amusent et aiment jouer de leurs atouts.

Quelle sera votre option préférée ?