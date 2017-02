10 jupes en jean grande taille pour le printemps 2017 + Conseils morpho

Le printemps approche doucement et les jeans fleurissent sous toutes les formes dans les collections

Robes en denim , jeans skinny … et maintenant on plonge dans l’univers des jupes !





Jupe crayon, jupe droite, ballon, trapèze … le tout en jean.

Celles qui veulent cacher leurs hanches et cuisses aimeront la jupe droite qui permet de laisser un flou sur leurs formes, plus la taille sera haute le mieux pour les hanches larges.

Celles qui veulent vraiment dissimuler leurs cuisses se tourneront plus vers une jupe trapèze, évasée ou encore ballon.

La jupe crayon sera pour celles qui aiment leurs formes et veulent mettre en valeur leurs courbes.

Petites astuces, pour détourner le regard de votre ventre et vos hanches, choisissez une jupe en jean structurée, le petit plus les détails comme les boutons, les poches ou décors qui attirent le regard sur d’autres zones ou casses les rondeurs.

On peut aussi porter un top de couleurs claires ou vives pour attirer le regard vers le haut du corps.

C’est partie pour une sélection grande taille de 10 jupes en denim :

Quelles jupes préférez-vous ?