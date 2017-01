Aimer son corps : Love your body avec le magazine Now

Début janvier le magazine Now a publié un numéro spécial Love your body pour bien commencer l’année.

L’idée, après avoir célébrer la nouvelle année, s’offrir un peu de douceur et découvrir les portraits de 9 personnes de Toronto et leurs parcours pour accepter leurs corps et s’aimer tout simplement.

Une façon de casser les éditos spéciaux résolutions régimes, sport, etc et de dire si on commençait déjà pas s’aimer et s’apprécier.

Ici les personnes participantes se mettent à nue au sens propre et figuré, et le love your body issue est en train de devenir une tradition chez Now.





Ce qu’on aime ici c’est que les personnes qui témoignent sont de tous âges, tailles, sexe…

Leurs témoignages sont parfois tragiques, poignants, avec de grands changements, des histoires d’amour et surtout au final une acceptation de soi

Parmi les témoignages on trouver celui de Acacia Christensen, aussi connue sous le nom de Doughnut Messaround, catcheuse, ligue des Lady Wrestlers.Une femme petite ronde, attente de fibromyalgie, qui évolue dans un milieu sexiste et macho.

Et Paul Lancaric, artiste de doublage. Un homme rond depuis l’enfance, qui a toujours eu du mal à accepter son corps et encore plus le montrer et qui aujourd’hui ose même les plages nudistes.

Jasbina Justice, activiste, professeur de yoga, coordinateur et interprète avec l’entreprise féminine de pornographie Spit. Une victime de viol qui a réussi à reprendre sa vie en main, s’exprime à travers la danse ou la pornographie et travaille aujourd’hui dans l’industrie de la pornographie pour proposer une offre féministe et respectueuse de la diversité.

Jewelz Mazzei, militante et modèle. À l’origine de #BigAndBlunt, un mouvement pour promouvoir la confiance en soi et en son corps et montrer que l’on peut porter, dire et être qui l’on veut tant qu’on ne fait de mal à personne.

Et aussi Prince Amponsah, acteur, étudiant en travail social à l’université de Ryerson.

Monique Mojica, actrice, dramaturge, directeur artistique chez Chocolate Woman Collective

Heidi Hawkins, mère et actrice de doublage.

Catherine Hernandez, auteur du roman Scarborough et mère.

Ted Hallett, auteur.

Pour découvrir tous les témoignages, c’est par ici : Now – Love your body – 2017