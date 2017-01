Ashley Graham montre sa cellulite #lovetheskinyourein

Après Denise Bidot et Tara Lynn c’est Ashley Graham qui dévoile sa cellulite sur les réseaux sociaux.

Et oui, malgré les images lisses des catalogues, la Top model et femme de l’année 2016 est simplement humain et elle aussi a de la cellulite.

Son message : “Je fais du sport. Je fais de mon mieux pour manger bien. J’aime mon corps. Et je n’ai pas honte de quelques creux, bosses et cellulite .. Et vous ne devriez pas en avoir honte non plus . #beautybeyondsize #lovetheskinyourein“





I workout. I do my best to eat well. I love the skin I’m in. And I’m not ashamed of a few lumps, bumps or cellulite.. and you shouldn’t be either. #beautybeyondsize #lovetheskinyourein Une photo publiée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 25 Janv. 2017 à 18h41 PST

Ashley était à Manille aux Philippines pour présenter l’élection de Miss Univers en backstage au côté de Steve Harvey.

Une photo publiée par Ashley Graham fan page (@ashley.graham.2) le 29 Janv. 2017 à 6h35 PST

Cela ne l’a pas empêché de montrer ses courbes tant sur la plage que sur le tapis rouge du concours Miss Univers 2017.

C’est d’ailleurs la première fois qu’une mannequin Plus mets ne serait-ce qu’un pied au concours Miss Univers !

Et Ashley n’est pas passée inaperçue !

I saw hundreds of Nemo, Dory & friends snorkeling today🐠🇸🇨🐟 @sixsenseszilpasyonj Une photo publiée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 4 Janv. 2017 à 7h38 PST

Comment pourrait-elle passer inaperçue ?

Walking into #2017 with boldness, excitement and confidence!! Thank you to all the people who helped me achieve so many of my goals, dreams and desires this past year! Dream big and get what you want.. Happy New Year! Une photo publiée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 1 Janv. 2017 à 2h59 PST

On espère voir encore plus de mannequins partager leurs réalités mais aussi que les médias et catalogues suivront le pas !