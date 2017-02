Pin up rondes : 20 photos de rondes qui vivent dans l’esprit pin up, rétro ou rockabilly

Inspirée de la mode des années 40 et 50, le style pin up a encore de beaux jours devant lui et aussi pour les pin up rondes.

Coquette, sexy, coquine, féminine, classe … les pinups sont des femmes qui prennent soin dans leur look quotidien, que ce soit dans le choix des vêtements, de la lingerie, du maquillage ou de la coiffure et ce look séduit de plus en plus de pulpeuses, car il les met avantageusement en valeur.

Femmes du quotidien, modèles rondes ou même artistes burlesques fans de l’effeuillage, les pin up peuvent avoir de nombreuses facettes.

Voici donc 20 pin up rondes à découvrir et à suivre pour l’inspiration !





Maman de deux petits garçons et mariées depuis 12 ans, Honey Belle est une modèle pin up qui a vu ces photos dans plusieurs publications.

Hair stylist et mannequin grande taille pin up, Miss Le Strange est basée en Allemagne.

Tout droit venue du Danemark, Linda Arbjørn est une mannequin pin up avec un instagram vraiment complet.





Une Française à Los Angeles, Jenny a 26,2K abonnés sur instagram

Les photos de Ebony inferno dans l’esprit pin up et boudoir vont vous faire dire “va va voom”

Ariel fait partie de ces artistes pin up qu’on peut admirer dans des cabarets.

Mais elle est aussi étudiante.

Blogueuse, pin up, maman, chef pâtissier… on peut suivre les aventures de Jess sur son blog The Militant Baker

Steampunk, vintage, rockabilly et pinup sont les différents styles de Miss Cherry B

Pin up russe, Miss Anne Mary est une mannequin grande taille fan de l’esprit rétro et vintage et aussi du rose

Maquilleuse et coiffeuse rétro, Lexi est aussi une modèle et elle se trouve sur Vancouver, oui au Canada.

Comme Lexi, Luci est une hair et makeup artiste. C’est aussi une mannequin grande taille signée en agence et ces photos sont juste sublimes.

Artiste burlesque basée à Atlanta, Bubble Bordeaux est aussi l’ambassadrice d’une marque de lingerie.

Youtuber , latina et modèle pin up, Miss MozzyDee se trouve au Texas.

Pin up et fan d’horreur, oui toutes les pinups ne sont pas que rose et bonbons.

“1 part Pinup, 1 part Rockstar, 1 part Mermaid” c’est la présentation de Jessi, mais elle est aussi blogueuse , couturière et hair et make up artist.

Miss DodoDivine aka Dianne Murphy est une hair stylist et make up artiste professionnelle , elle est aussi modèle pin up et se trouve à Sydney en Australie.

Irina VanWest est une modèle pin up rondes, mais elle pose aussi en costume ou dans l’esprit boudoir…

Oui une Barbie peut être ronde, la preuve avec Sydney Sparkles, une véritable Barbie ronde rétro-

Diane est une pin up de Londres, mais elle est aussi photographe, DJ et blogueuse

Connaissez-vous d’autres pin up rondes ? l’inspiration !

