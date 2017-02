Coiffures pin up et rétro : 10 tutoriels coiffures

Que ce soit pour une occasion spéciale, juste parce qu’on aime le style, une coiffure rétro fait toujours leur petit effet.

Esprit pin up ou rétro, on peut oser ce type de coiffure au quotidien ou pour la Saint Valentin, dans tous les cas le secret vient des boucles.

Même celles qui ont les cheveux fins et raides comme moi peuvent se lancer, à base de crêpage, fer à friser ou bigoudis, ou simplement grâce à un chignon qui camouflera le manque de boucles.

Victoria rolls, poodle, frange roulée …. voici 10 tutoriels coiffures pour s’y retrouver et savoir comment faire.







Tutoriel : victory rolls par Cannibalecore



Tutoriel coiffure vintage: le poodle par Lily Porcelaine



La frange roulée par Curly Gumbo Lee







2 coiffures de Pin Up / retro par L.A Hairstyle Inspiration



Tutoriel avec Bigoudis par Claudie Doll



Dita Von Teese easy hair DIY par Mode



Coiffure Rétro avec la blogueuse LOdoesmakeup par Remington x Dessange



Tuto coiffure rétro moderne par Face2Faace-Makeup



Coiffure pin up par Minute beauté



Pin-up Bio – Tuto coiffure “bandeau Pin-up couture” avec astuce relooking visage

En Bonus, voici 100 ans de coiffures ;)



Allez-vous tester les coiffures pin up et rétro ?