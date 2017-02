Ashley Graham superbe en maillot de bain pour Swimsuits For All 2017 Collection

La nouvelle collection de maillots de bain d’Ashley Graham pour Swimsuitsuitsforall est arrivée !

Une collection pleine de couleurs, de vie, neuf bikinis, cinq maillots une pièce, un poncho, un pantalon, et une superbe campagne avec des femmes de tous les âges et morphologies qui donnent envie de prendre un avion pour Cuba,là, tout de suite , pour aller faire la fête et danser au soleil.

Non seulement on de la couleur, mais le choix des imprimés est frais, des fleurs, une envie de tropique, un esprit botanique, du léopard et puis il y aussi du noire, du blanc et un bikini rouge à tomber.

Voici la vidéo de la nouvelle campagne Ashley Graham X Swimsuits For All







De haut en bas et gauche à droite : Ashley Graham x swimsuitsforall Valiente Swimsuit – Profesora Leopard Swimsuit – Actriz Bikini – Condesa Bikini – Princesa Floral Bikini



De gauche à droite : Profesora White Swimsuit – Princesa Tropic Bikini – Heroina White Bikini



Jefas black bikini



Jefa botonic bikini



Leopard bikini



Guapa bikini

Les maillots vont de 72$* à 150$* et du 6 jusqu’au 22

Ils sont disponibles en prévente et seront envoyés à partir du 03 avril 2017.

Le site : Swimsuitsuitsforall