Ashley Graham en couverture de Vogue US et mini scandale Photoshop

Ashley Graham vient de faire la couverture de Vogue aux côtés de 7 autres mannequins pour le numéro de mars.

En effet le 8 mars ce sera la journée internationale des droits de la femme, alors quoi de plus naturel que de mettre en couverture 8 tops modèles qui ont le pouvoir en ce moment et pour une fois avec Ashley Graham il y a une mannequin plus.

Le magazine annonce sur son instragram “Avec notre magazine du mois de mars, Vogue célèbre la femme américaine“

Alors c’est génial, sauf que … certains internautes ont fait remarquer une erreur dans le Photoshop





Vous avez vu l’erreur ?

Non ?

Regardez bien

Le bras de Gigi Hadid,la bonde au centre, semble incroyablement long !

Certains internautes accusent Vogue d’avoir rallongé ce bras pour tenter de camoufler la taille de Ashley et la faire paraître plus fine.

D’ailleurs les observateurs remarqueront aussi que Ashley est la seule à cacher sa cuisse avec sa main, ou encore que Ashley est la seule à porter un short noir quand les 7 autres femmes elles portent des shorts avec des couleurs !

Alors, pourquoi mettre en couverture une mannequin pulpeuse si c’est pour cacher ses courbes ?

La question était posée sur instagram, on attend de voir la réaction de Vogue.

En attendant Ashley ne semble absolument pas perturbé par ce mini scandale “Un rêve devenu réalité“ déclare-t-elle sur son instagram.