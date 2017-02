L’esprit pin up de la tête au pied, cela veut dire porter aussi des chaussures avec cette petite touche sexy et rétro.

Les chaussures pin up sont par définitions avec des talons, salomés, compensés, avec ou sans brides, avec ou sans noeuds…

Seulement les trouves en grande pointure ou encore plus complexe grande largeur, ce n’est pas facile.

Voici donc une sélection de 10 paires de chaussures grandes pointures et grandes largeurs esprit vintage et rétro