Christian Siriano frappe encore en faisant défiler 10 mannequins Plus

Christian Siriano récidive en faisant défiler 10 mannequins Plus à la Fashion Week de New York.

Déjà en 2016, le créateur avait fait des vagues en faisant défilé l’air de rien Sabina Karlsson, Alessandra Garcia, Marquita Pring, Georgia Pratt et Precious Lee et aussi en habillant 9 stars pour les Emmy’s

Pour la collection automne hiver 2017 ce sont 10 mannequins qui ont rejoint les rangs, et lorsqu’on voit le défilé final (vidéo en fin d’article) on comprend ce qu’est un créateur qui sait faire de la mode pour toutes les femmes !

Cette fois-ci, les mannequins Plus qui ont défilé sont Iskra Lawrence, Alessandra Garcia Lorido, Candice Huffine, Sabina Karlsson, Marquita Pring, Precious Lee, Georgia Pratt, Michelle Olson, Jocelyn Corona.





Christian Siriano est sans doute l’un des rares créateurs de hautes coutures qui se souvient que 67% des femmes américaines portent de la grande taille.

Mais pour Christian l’idée n’est pas de faire sa pub avec des rondes, non “J’ai juste engagé des filles qui sont fabuleuses“





La diversité dans ce défilé était présente tant dans les tailles dans le choix de mannequins de diverses ethnicités.

Tenue élégante pour le quotidien ou le bureau, robes pour le jour et pour le soir, couleurs vibrantes … la collection de Siriano promet un hiver chaleureux et brillant.

La robe portée ici par Marquita Pring est juste divine.

Final walk at our #Fall2017 show today at the @theplazahotel! Thank you to all the beautiful models for looking so chic on our runway! #christiansiriano #fashionweek #cfdanyfw Une vidéo publiée par Christian Siriano (@csiriano) le 11 Févr. 2017 à 15h49 PST Voici un petit tour d’horizon de tout le défilé.

Pour celles qui se demandent quelle est la chanson de la fin du défilé, il s’agit de People are People de Depeche Mode.

People are People c’est aussi le thème du défilé, un choix emblématique, l’envie de faire passer le message sans politique que l’on peut soutenir toutes les personnes et aussi une ode à la féminité et le droit de chacune de se sentir belle.

Le site : Christian Siriano