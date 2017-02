10 robes en jean grande taille pour le printemps 2017

Déjà présent dans les collections de 2016, le jean sera vraiment partout pour le printemps 2017 et la robe en jean sera parmi les incontournables. Preuve en est, presque toutes les boutiques proposent des robes en denim et pas juste avec la coupe robe chemise.

Avantage de la robe en jean, par temps frais on peut la porter avec un gilet long et chaud et même un sous-pull, des collants et des bottes, par temps chaud le denim est une matière respirante si on le choisit fin et naturel à porter juste avec une jolie paire de sandales ou escarpins ou même des tennis pour un look décontracté.

Autre point fort, la robe denim donne un look féminin sans pour autant fait tout much, une façon simple d’être cool et sexy en même temps, un style qui peut se porter au quotidien, ok pas pour un entretien d’embauche ou un mariage mais dans presque toutes les occasions et aussi pour sortir et même pour un rendez-vous galant.

Coup d’oeil sur l’offre grande taille des robes en jeans