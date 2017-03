Zalando : 15 vêtements grande taille coup de coeur en mars + Code promo

Chaque semaine Zalando mets en ligne plus de 100 nouveautés juste pour la mode grande taille.

On y retrouve des marques comme Marina Rinaldi, Lost Ink Plus, Missguided Plus, Swing Curve, Junarose, Nike performances, My Mascara Curves, New look Curves, Ralph Lauren Woman, Anna Field curvy …

Bref le top du top depuis des boutiques petit prix et tendances jusqu’au luxe pour rondes.

Ce week-end et jusqu’au 6 mars, Zalando a mis en place une opération : “Commandez plus, économisez plus”

De 10% à 20% de réductions sur une sélection d’articles pour des achats minimum de 70€, 100€ ou 150€ avec les codes HOURRA10 – HOURRA15 – HOURRA20

Voici donc 15 pièces coup de coeur parmi les nouveautés

•10% dès 70€ d’achats avec le code : HOURRA10

•15% dès 100€ d’achats avec le code : HOURRA15

•20% dès 150€ d’achats avec le code : HOURRA20

Offre valable jusqu’au 06.03.17 inclus (( (Mentions légales : *Offre valable sur zalando.fr du 03/03/2017 au

06/03/2017, constituée d’une réduction de 10% pour un minimum d’achat

de 70€ (hors frais de livraison Express ) de 15% pour un minimum

d’achat de 100€ (hors frais de livraison Express) ou de 20% pour un

minimum d’achat de 150€ (hors frais de livraison Express). Valable

sur une sélection d’articles hors promotions et produits de luxe.

Utilisable une seule fois par client. Non cumulable avec d’autres

bons de réduction. Non valable sur les chèques cadeaux, ni sur

Zalando Privé. Aucune valeur monétaire. À valider dans le panier.) ))

Le site : Zalando