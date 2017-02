8 tutoriels maquillage pin up et rétro : eye liner et lèvres rouges !

Symbole de féminité de glamour et d’élégance, le maquillage pin up c’est à la fois l’un des maquillages de base à avoir faire, mais aussi un maquillage qui intimide les débutantes.

En effet, eye-liner et rouge à lèvres rouges peuvent être très simple à faire, mais aussi un véritable cauchemar pour celles qui n’ont pas l’habitude de se maquiller.

Pourtant les techniques pour se faire un oeil de chat ou avoir les lèvres rouges ultimes existent et le coup de main peut s’acquérir rapidement.

Alors c’est quoi un maquillage pin up, comment faire un trait d’eye-liner et appliquer du rouge à lèvres vraiment rouge, voici 8 tutoriels maquillage pour enfin se lancer !





1 – Maquillage de 1940 – Pin up par Laurence Carbonneau

On commence par un maquillage de base, subtil inspiré des années 40 et d’actrice comme Rita Hayworth, Lauren Bacall ou encore Ava Gardner.

2 – Tuto maquillage simple année 50 par Make Up Art Atelier

Les années 50 c’est l’arrivée de star comme Marilyn Monroe et Audrey Heypburn, Bettie Page, Gina Lollobrigida, Elizabeth Taylor … bref une époque de lumière

3 -Routine maquillage de Vanessa + Cat Eye facile par 2FillesOrdinaires

Le maquillage pin-up n’est pas fait que pour les grandes occasions, on peut tout à fait s’inspirer de ce look au quotidien.





4 – Maquillage et Coiffure rétro par Sandrea

Voici un autre tuto inspiré des années 50 avec cette fois-ci coiffure et maquillage.

5 – Tuto eye-liner pour débutant par Big Blog Beauté

Pour les débutantes, l’eye-liner fait peur, pourtant c’est assez simple.

Alors quel produit utiliser et comment, voici le tuto pour commencer.

6 – 6 styles de liners par Cynthia Dulude

Une fois qu’on maîtrise le trait de liner simple, il existe plein de variantes à essayer pour s’amuser avec le maquillage

7 – Des lèvres rouges … Parfaites par MakeupByEmii

Le rouge à lèvres rouges c’est vraiment le point de focus d’un maquillage pin up. On peut le porter tous les jours, mais il faut savoir le poser, car un raté peut vite donner un air négligé alors qu’un rouge parfait sera vraiment l’accent séduction de votre look

8 – Contouring des lèvres et pose de rouge à lèvres par Rose poudré

Pour celles qui osent, pourquoi ne pas aller jusqu’au contouring de lèvres pour avoir la plus belle bouche possible.

Oserez-vous le maquillage pin-up ?