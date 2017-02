Prabal Gurung habille Ashley Graham chez Lane Bryant #ThisBody

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, en plus de faire défiler des mannequins Plus pour la Fashion week, Prabal Gurung aura une collection capsule en ligne sur Lane Bryant le 27 février.

Depuis que les Américains ont découvert que la moyenne des Américaines porte du 44 et plus, que 67% de la population féminine s’habille dans les plus grandes tailles, les créateurs commencent doucement à enfin ouvrir leurs yeux et les plus talentueux n’ont plus peur de montrer qu’ils sont capables d’habiller des femmes de toutes tailles.





La collaboration de Prabal Gurung avec Lane Bryant va donc donner naissance à une collection capsule de 22 vêtements du 44 au 58.

Jupe crayon, trench, veste biker, rayures, fleurs… le tout de $38 à $398.





“Notre but a toujours été de créer un marque de luxe avec une âme, et inclure tout le monde est inhérent à cette idéal,“ affirme Prabal Gurung

À noter que Prabal Gurung a habillé Ashley Graham dans cette superbe robe émeraude (photo ci-dessous) durant le concours de Miss Univers où elle était coprésentatrice.

PG Muse Ashley Graham stuns in the emerald molded seam dress hand embroidered with jet pearls and crystals.

