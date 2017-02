Mode homme grande taille : Nouveau chez 46 et plus

46 et Plus c’est une des extrêmement rares boutiques françaises qui propose de la mode grande taille pour les femmes jusqu’au 70 avec aussi bien des pièces essentielles comme des manteaux, mais aussi des ceintures, de la lingerie … bref une marque qui connait ses clientes et sait que nous avons besoin des mêmes choses que toutes les femmes.

Bonne nouvelle, 46 et Plus vient de s’ouvrir à la mode grande taille homme.

En effet avec plus de 26% des Français sont ronds et 8% font plus d’1m86 ce serait quand même dommage d’ignorer plus d’un quart de la population !





“Les hommes forts soignent leurs apparences et souhaitent eux aussi exprimer leur personnalité à travers ce qu’ils portent.” c’est ce qu’annonce la marque et nous sommes bien d’accord.

La collection JP 1800 de Ulla Popken est donc maintenant chez 46 et Plus.

Cela veut dire de la mode du L au 7XL avec pour l’instant 57 produits en rayons.

Vestes, pulls, pantalons, jeans, boxers, ceintures … le basique pour la garde-robe d’un homme moderne.

Pour les prix cela va de 17,49€ le polo à 169,99€ pour la veste réversible.

“Sur 46etpluscom, nous ne négligeons aucun style, aucune taille et avons la volonté d’offrir le plus large choix à toutes les silhouettes, hommes et femmes dorénavant.” précise Edmond Boublil, Fondateur de 46etplus.com

On espère que dans le futur 46 et plus présentera la collection portée par des modèles qui ne soient pas que grands, mais aussi ronds.

Le site : 46 et Plus