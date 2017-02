Candice Huffine, Marquita Pring et Georgia Pratt défile pour Tome NYC

C’est la nouvelle tendance de la Fashion Week de New York, faire défiler des mannequins Plus ( aka “mannequin grande taille” ) et il était franchement plus que temps.

D’ailleurs l’arrivée des pulpeuses ne semble pas soulever de plainte des extrémistes de la mode et pour cause, les mannequins qui défilent sont belles, professionnelles et savent mettre en valeur les vêtements avec brio.

Pour Tome NYC, ce sont Candice Huffine, Marquita Pring et Georgia Pratt qu’on retrouve, elles étaient d’ailleurs aussi sur le podium du défilé de Christiaan Siriano





Une publication partagée par TOME NYC. (@tomenyc) le 13 Févr. 2017 à 17h01 PST

Comme la mode semble enfin passée à la diversité, pour casser le côté jeunisme Tome NYC a choisi la sublime Jacky O’Shaughnessy, une mannequin de 62 ans qui prouve que la beauté n’a pas d’âge !





Voici le final en vidéo.

Une publication partagée par TOME NYC. (@tomenyc) le 12 Févr. 2017 à 22h51 PST

Bon c’est vrai les pulpeuses ont une présence presque anecdotique pour le moment, mais n’est-il pas mieux de commencer à les voir représentées en tout petit nombre que totalement ignorées par le monde de la mode ?

Le combat ne s’arrête pas là pour autant, cette ouverture n’est pas suffisante et les collections ne suivent pas souvent pour celles qui font ne serait-ce qu’un 46.

À suivre donc …