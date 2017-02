12 mannequins grandes tailles qui ont défilé durant la Fashion Week à suivre sur instagram

Jamais une Fashion week à New York n’aura vu autant de courbes durant les défilés que pour la saison automne hiver 2017 qui vient d’avoir lieu.

Mannequins grande taille, pulpeuse, curvy ou simplement hors normes pour les mannequins classiques … toutes n’entrent peut-être pas dans la catégorie ronde, mais au moins on change tout doucement du modèle de beauté unique.

Alors qui sont ces mannequins qui affolent les médias et brisent les diktats et apportent un vent de fraicheur aux défilés de hautes coutures ?





Ashley Graham

L’incontournable Top Model a défilé pour Michael Kors.

Cela fait d’elle la première et seule mannequin dite “grande taille” a avoir défilé pour cette marque très très en vogue.

Pour la suivre sur instagram, c’est ICI

Candice Huffine

Candice est sans doute le prochain mannequin que l’on verra partout !

Cette année déjà la star du calendrier Pirelli a vu son nom circuler sur toutes les lèvres durant la Fashion week de New York, on l’a vu chez Prabal Gurung, Tome NYC et Christian Siriano

Pour la suivre sur instagram, c’est ICI

Marquita Pring

Marquita a la grâce d’une déesse, elle dégage la force d’une wonder woman… c’est une des mannequins à suivre en ce moment. Elle vient de défiler pour Prabal Gurung, Tome NYC et Christian Siriano

Pour la suivre sur instagram, c’est ICI

Sabina Karlsson

Sabina Karlson est une habituée de longue date de la Fashion, avant d’être mannequin Plus la belle était simplement mannequin est un jour en a eu assez de faire subir le diktat de la minceur à son corps.

On l’a vu chez Chromat pour qui elle a déjà défilé en 2016, J Crew et Christian Siriano

Pour la suivre sur instagram, c’est ICI





Georgia Pratt

Venue tout droit de Nouvelle-Zélande, cette mannequin fait aussi des vêtements sur son temps libre, peut-être la verra-t-on un jour porter sa propre ligne

On l’a vu chez Tome NYC et Christian Siriano

Pour la suivre sur instagram, c’est ICI

Iskra Lawrence

Iskra c’est la mannequin Plus qui est trop fine pour être ronde, mais trop pulpeuse pour que l’industrie lui ôte son Plus, et la belle n’a pas la langue dans sa poche pour parler du sujet.

Elle a défilé pour Chromat et Christian Siriano

Pour la suivre sur instagram, c’est ICI

Precious Lee

Caméléon dans le monde des mannequins grandes tailles,c’est la seconde fois qu’elle défile pour Christian Siriano

Pour la suivre sur instagram, c’est ICI

Jocelyn Corona

Parlant de diversité,Jocelyn vient de Mexico, oui une latina qui défilé pour Christian Siriano

Tout comme Iskra, Jocelyn est considéré comme trop mince pour les rondes et trop rondes pour les minces, un entre-deux qui pourtant correspond à une majorité.

Pour la suivre sur instagram, c’est ICI

Saffi Karina

Saffi n’est pas ronde, pourtant cette sublime femme était renvoyée de son agence en 2013, car elle serait “trop grosse”

Qu’à cela ne tienne, nous savons toutes que de nombreuses mannequins Plus sont sublimes et représentent simplement les femmes de tailles moyennes, comme Saffi l’a fait avec brio pour le défilé de Christian Siriano

Pour la suivre sur instagram, c’est ICI

Denise Bidot

Rare mannequin grande taille à avoir participé à une campagne sans retouches. Denise a défilé pour Chromat.

Pour la suivre sur instagram, c’est ICI

Alessandra Garcia Lorido

Coup de coeur , mannequin pour Marina Rinaldi, déjà présente sur le défilé de Christin Siriano en septembre dernier , le top est de retour pour la collection hiver de Christian Siriano

Michelle Olson

Nous sommes d’accord Michelle n’est pas ronde, mais comme la catégorie des mannequins “standards” la trouve trop grosse et bien c’est une mannequin Plus. Ce Plus au fond, c’est peut-être juste plus d’ouverture, de choix, de physiques, de beautés et de diversité.

Elle a défilé pour Christian Siriano

Pour la suivre sur instagram, c’est ICI

Alors Paris, vous pouvez faire mieux ?