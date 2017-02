Collection grande taille denim Kiabi : Bien dans mon denim avec Hayley Hasselhof

Depuis décembre dernier Hayley Hasselhoff est la nouvelle égérie de Kiabi et la marque enchaîne les collections capsule grande taille.

Pour celles qui se demandent comment vont tailler les vêtements sur elle, à vos mètres de couture, Hayley mesure 1m74, ses mensurations sont de 110-89-110.

La dernière collection grande taille en date est une collection au couleur du denim, salopette, jeans skinny, flare et jeans droit ont envahi le rayon avec des prix de 15€* à 30€* et le tout jusqu’à la taille 54.

Oui une salopette en grande taille ce qui est rare, mais aussi plein de hauts pour des looks de saison décontractés.

De quoi faire le plein avec un basique indémodable qui sera toujours utile





Pantalon skinny poche cargo – 25€* – 46 à 54 – existe aussi en rose

Gilet long à poches en mille moulinée – 25€* – 46/48 à 58/60 – Existe en rose ou bleu

Tee-shirt jersey flammé et dentelle sur épaules – 10€* – 46/48 au 58/60 – existe en 4 couleurs

Jean girlfriend taille haute – 25€* – 46 au 52

Tee-shirt col tunisien – 15€* – 46/48 au 58/60 – existe en 8 couleurs

Salopette skinny en denim – 30€* – 46 au 54

Pour celles qui cherchent une robe en jean, c’est par ici !

Pour voir le reste de la collection Denim grande taille qui contient aussi une veste en jean, une chemise cintrée, un jean flare, des jeans droits, des jupes en denim, un bermuda …c’est sur le site .

Le site : Kiabi