Collection capsule Ashley Graham chez Marina Rinaldi

Ashley Graham est depuis peu l’ambassadrice de Marina Rinaldi avec la campagne #womenarethefuture, et comme Ashley ne passe jamais nulle part sans laisser une forte impression, la marque a décidé d’aller plus loin.

En effet Marina Rinaldi a créé une collection de robes inspirée par la top model.





Ashley vient d’ailleurs de porter une de ces créations à la Fashion week de Milan hier pour le show de Max Mara.

“Ashley Graham, body activist, célèbre mannequin grande taille et ambassadrice Marina Rinaldi, a inspiré une collection capsule exclusive de robes élégantes réservées aux sorties spéciales. Coupes fourreaux enveloppantes mettant la silhouette en valeur, inserts en dentelle et détails sexy affirment une féminité à contre-courant, naturelle et authentique, comme celle qui a inspiré ces pièces.” Voici comment la marque présente la collection.

La collection propose en tout 5 robes fourreaux, 2 à finitions métalliques en blanc ou noir, 2 décolletée en noire ou rouge et enfin une en résille et dentelle.

Alors bien évidemment comme on parle de Marina Rinaldi, on entre dans le monde du luxe de la mode grande taille, ici les robes ont des prix qui sont hors de la porté de la grande majorité.

En effet, pour cette collection capsule inspirée par Ashley Graham, les prix vont de 575€* à 659€*, oui je sais…

Pour les tailles cela va du 42 au 58.

Toutes les robes sont doublées, faites en triacétate, avec une fermeture zippée invisible et spécialement conçue pour garantir un effet modelant sans serrer

Pour celles qui aimeraient voir la robe de plus près, la collection sera dans les boutiques Paris Rue Royale, Paris Rue Du Four, Knokke, Bruxelles, Luxembourg …

Marina Rinaldi propose de nombreux autres modèles de robes, mais il faut avouer que les cinq robes inspirées par Ashley sont de loin les plus sexy et élégantes.

Le site : Marina Rinaldi