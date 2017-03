Maillots de bain grande taille : River Island Plus

Déjà fan de River Island pour leurs accessoires et sacs bien avant que la marque ne lance la collection Plus du 46 au 56 en mars 2016.

C’est un véritable plaisir de voir leur collection de maillots de bain grande taille qui contient bikinis et maillots de bain une-pièce du 46 au 52.

Imprimés variés, détails des bretelles dans le dos ultra pointues, coupes originales et jeu de transparence…

Cette collection de maillots de bain grande taille est faite pour les femmes qui osent !



Haut de bikini Plus imprimé à fleurs noir à bordure festonnée – 22€* – 46 au 50

Bas de bikini Plus à fleurs noir festonné – 17€* – 48 au 52



Maillot une-pièce Plus à fleurs noir – 50€* – 46 au 52



Maillot une-pièce Plus kaki à imprimé camouflage et décolleté plongeant – 40€* – 46 à 52



Haut de bikini Plus kaki colour block avec liens – 25€* – 46 au 52

Bas de bikini Plus kaki colour block – 17€* – 46 au 52



Haut de bikini Plus en résille noir croisé – 25€* – 46 au 52

Bas de bikini noir en résille – 17€* – 46 au 52



Haut de bikini Plus blanc à détails festonnés – 22€* – 46 au 52

Slip de bikini Plus noir à détails festonnés – 17€* – reste le 50



Maillot une-pièce Plus imprimé « girl » avec tulle bleu marine – 45€* – 46 au 52



Maillot de bain Plus au crochet noir – 45€* – 48 au 52



Maillot une-pièce Plus noir à décolleté plongeant et empiècement en dentelle – 50€* – 48 au 52



Caftan Plus chair à fleurs et ornements – 50€* – 46 au 56



Haut de bikini Plus imprimé tigre avec décolleté plongeant – 25€* – 46 au 52

Bas de bikini Plus imprimé tigré – 17€* – 46 au 52

Pour celles qui font un 46, il y a encore plus de choix dans la collection taille “standard” de maillot de bain River Island que l’on trouver ICI.

À noter que la collection River Island est aussi présente sur Asos

Le site : River Island