Wolf and Whistle : Nouvelle marque jusqu’au 54 chez Yours Clothing

Wolf and Whistle c’est une marque romantique et élégante, des amoureux des imprimés floraux, des jolies robes de cérémonies au style délicat.

En février, la marque est rentrée dans l’univers de la mode grande taille et a lancé sa collection Curve avec une première série de leurs best-sellers de printemps jusqu’au 54.

Wolf and Whistle a même confié sur son blog qu’ils envisagent dans le futur de faire toute leur collection jusqu’au 54.

En attendant, la toute nouvelle collection Wolf and Whistle Curve vient d’arriver sur Yours Clothing avec 7 vêtements, 4 robes, 2 hauts et 1 jupe le tout jusqu’au 54.

Pour les curieuses qui aimeraient voir. à juste titre, ce que donne cette collection portée par des femmes rondes, voici Kat Henry qui porte la jupe à fleurs

Sur la photo suivante, la blogueuse de CurvyGirlThin porte la robe crochet.

Ici c’est Diana de grungekittyphotogeek, blogueuse de Fashionlovesphotos qui porte la même robe

On peut donc trouver maintenant 15 marques de vêtements grande taille chez Yours Clothing et 9 marques de lingeries grande taille.

Le site : Yours Clothing