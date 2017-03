Sport grande taille : Nike lance sa collection jusqu’au 64

L’été dernier, Nike faisait une campagne avec la mannequin Plus Paloma Elsesser qui fait un 44/46 pour 1m73, c’était déjà un premier pas et la campagne a d’ailleurs eu beaucoup de succès, mais jouait sur le sujet des grandes tailles sans vraiment offrir de grande taille.

Eurêka ! Les grandes tailles sont vraiment arrivées chez Nike avec une collection de 1X au 3X qui semble en fait correspondre aux tailles 54/56 jusqu’au 62/64. On peut aussi trouves des brassières sport jusqu’au 100DD.

Il y a 25 articles, brassières, tee-shirts, vestes, sweats, pantalons, corsaires, shorts, vêtements de running et training, un vestiaire complet et le tout avec la technologie Nike.

Enfin des vêtements sport techniques avec des coupes adaptées à nos courbes.

Technologie Dri-FIT pour vous aider à rester au sec et à l’aise, tissu Nike Breathe, tissu Nike Tech Fleece chaud, doux et léger, technologie HyperCool offrant une aération supérieure, tissu Nike HyperShield vous protégeant de la pluie et du vent, tissu Nike Power assurant compression et maintien, large taille élastique avec cordon de serrage pour un confort personnalisé, coupe ample pour bouger librement… tous ces détails, toutes ces améliorations techniques du monde moderne sont enfin accessibles pour nous aussi.

On peut retrouver la ligne grande traille de la marque sur le site de Nike mais aussi sur Zalando

Qui sera la première à tester et nous donner son avis sur Nike en grande taille ?



Danielle Vanier porte ici le haut de training Nike Breathe en noir et le collant de training taille basse Nike power legendary et les chaussures de training Nike air zoom dynamic TR.

Le site : Nike