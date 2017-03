Yu par Ulla Popken : Nouvelle ligne jusqu’au 62

Yu par Ulla Popken se présente comme la nouvelle ligne sportive et légère de la marque.

Yu c’est surtout de la mode femme grande taille jusqu’au 62 et quelques articles en 64/66.

L’esprit ? Décontracté, bohème, casual pour une femme dynamique et sûre d’elle au style moderne.

Coup d’oeil sur le look book de la collection grande taille Yu par Ulla Popken

* Tunique, effet froissé, broderies ethniques, coupe raglan, encolure ronde, manches longues élastiquées – 49,99€* – 44/46 au 60/62

* Veste sans manches, maille douce, coupe longue, franges – 59,99€* – 44/46 au 60/62

* Bermuda boyfriend, effets d´usures, rivets, coupe 5 poches, ceinture à passants – 49,99€* – 44 au 58

* T-shirt, oversize, imprimé ethnique, encolure ronde, manches courtes – 44,99€* – 44/46 au 60/62

* Pantalon, sweat, ceinture élastiquée, coupe Rose – 49,99€* – 48/50 au 64/66

* Veste tous temps, manches longues en similicuir, jersey, capuche, zip invisible, lien sous tunnel – 129,99€* – 44/46 au 60/62

* Sweat-shirt, imprimé fleuri, coupe raglan, encolure ronde, manches longues – 59,99€* – 44/46 au 60/62

* Veste, jean, effet d’usures, franges, manches longues – 69,99€* – 44 au 58

* Blouse, légère, effet froissé, broderie, encolure ronde, manches courtes – 59,99€* – 48/50 au 60/62

* Pantalon, curvy, look destroy, surpiqûres, ceinture à passants, patte de boutonnage invisible – 69,99€* – 46 au 60

* Veste, col droit, zip invisible, manches longues retroussables, base avec cordon – 89,99€* – 44/46 au 60/62

* T-shirt en V, application galon, fil flammé, manches courtes – 34,99€* – 44/46 au 60/62

Le site : Ulla Popken