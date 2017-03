Laura Kent : Mode femme grande taille jusqu’au 54

Laura Kent est une boutique dont on a parlé peu ici, c’est dommage car cet eshop vaut le coup d’oeil !

En effet, cette boutique propose une mode grande taille jusqu’au 64, des maillots de bain, de la lingerie jusqu’au 66/68 et jusqu’au 145 et bonnet J, il y a même des grandes pointures.

C’est bien simple, Laura Kent c’est une collection vraiment complète de mode grande taille aussi bien pour les femmes que pour les hommes.

Pour le style on trouve de tout, des basiques, mais aussi des pièces dans la tendance, des vêtements plutôt casual, parfaits pour nous habiller aussi bien en semaine qu’en week-end.

Pour les prix cela va de 9,99€* le débardeur à fines bretelles à 249€* pour la veste en cuir à empiècements stretch.

Il y a en ce moment 1294 articles dans le rayon mode grande taille, rien que cela !

Alors on a choisi 10 pièces coup de coeur pour découvrir ou redécouvrir la collection Laura Kent :

Le site : Laura Kent