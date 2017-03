Maillots de bain grande taille Torrid #TheseCurves

Torrid a mis en ligne une sublime collection de maillots de bain grande taille accompagnée d’une campagne et de visuels comme ceux qu’on aimerait voir pour toutes les collections !

Des dizaines de modèles sont en rayon, maillots une pièce, bikinis tailles haute, jupes de bain, robes de bain et coverups sont là dans des designs modernes, des couleurs vibrantes, des imprimés tendance.

Plus de tailles sont disponibles du 00 au 6.

En plus des maillots, Torrid a mis en place un guide pour trouver le maillot adapté à son besoin, ventre plat, taille mise en valeur, support pour la poitrine, push-up, soutien avec ou sans armatures …

Et comme si cela ne suffisait pas, en plus des photos avec Tara Lynn et les autres modèles Torrid, on peut voir des photos des clientes, donc des femmes de toutes les morphologies et évidemment des femmes qui ont aussi du ventre.

Coup d’oeil sur les maillots de bain Torrid

Le site : Torrid