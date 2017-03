Mode homme grande taille : C’est tout nouveau River Island lance Big & Tall

Le monde de la mode grande taille homme accueille une toute nouvelle collection avec Big & Tall de River Island

River Island c’est de la mode tendance venue d’outre-Manche, heureusement ici le site est en Français he he

Il existe déjà une collection grande femme du nom de RI Plus, la collection pour hommes grands et forts c’est tout nouveau !

Donc on prend le même soin à proposé pour toutes les tailles une collection pointue, mais cette fois-ci pour homme avec des tailles jusqu’ai XXXXL, ceinture jusqu’au 48 et jambes de 38.

Pour l’instant il y a 76 articles en rayon ce qui comprends boxers, jeans, pantalons, chemises, t-shirts, polos, jumpers, vestes…

Alors qu’est-ce que cela donne Big & Tall, on regarde ça ensemble tout de suite :

Le site : Big & Tall de River Island