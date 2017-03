25 Vestes en jean grande taille qui changent !

Bientôt on pourra laisser au placard les gros manteaux et opter pour un choix plus léger.

Parmi les pièces incontournables de la mi-saison, la veste en jean s’impose comme l’option, pratique, mode, passe-partout.

Pour la nouvelle saison qui approche, la veste en jean se pare de broderies, patchs, clous, noeuds…

La veste en jean s’offre un relook pour suivre la tendance, nouvelles formes ou parures, le choix est vaste.

Alors pour y voir plus clair voici une large sélection de vestes en jean grande taille avec leurs touches de fantaisies :

Quelle veste en denim préférez-vous ?