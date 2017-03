Kiabi grande taille : Modern Romance & Afro spirit

Deux nouvelles collections viennent d’arriver chez Kiabi : Modern Romance & Afro spirit

Deux collections de mode grande taille jusqu’au 56 et parfois 58/60, deux ambiances différentes.

D’un côté des fleurs, de la dentelle, mais avec un twist moderne, en effet on casse le côté romantique avec une veste en jean ou kaki pour lui donner un côté plus urbain et city.

De l’autre côté, des couleurs vives, des imprimés inspirés d’Afrique qui sentent bon le soleil, un style porté comme si vous viviez à Cuba… féminine, avec des volants dans un esprit estival.

Coup d’oeil sur le look book de Kiabi à l’approche du printemps :

Il y a plus de 90 articles en rayon dans l’eshop juste pour la nouvelle collection.

À voir aussi la promo 1 acheté = 2 gratuits*

Le site : Kiabi